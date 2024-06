Législatives 2024 : Olivier Faure veut «un vote» pour choisir le Premier ministre en cas de victoire

En cas de victoire, le Nouveau Front populaire devra choisir son Premier ministre par "un vote" des députés nouvellement élus, a estimé mardi Olivier Faure, alors que les Insoumis ne veulent pas voir la course à Matignon se transformer en primaire de la gauche. Au lendemain des élections législatives, si la gauche a la majorité "il y aura un vote, car je ne connais pas d'autre façon d'arbitrer", a expliqué le premier secrétaire du PS sur BFMTV.

"Je ne peux pas imposer un Premier ministre socialiste. Personne ne peut imposer un Premier ministre insoumis. La seule façon d'y arriver est de voter", a-t-il affirmé. "Il n'y a pas un bloc insoumis qui s'imposerait au reste de la gauche", a prévenu Olivier Faure. "La seule façon de faire fonctionner cette nouvelle majorité, ce sera d'avoir un fonctionnement démocratique. En l'absence de fonctionnement démocratique, les choses ne dureraient pas", a également lancé Olivier Faure à l'adresse des Insoumis.

LFI dispose du plus grand nombre de candidats

Sur France 2, Jean-Luc Mélenchon avait indiqué la semaine dernière que c'est "le groupe parlementaire le plus important qui propose un Premier ministre". Il avait alors dit que c'était une proposition... d'Olivier Faure. Sur le réseau social X, le député LFI sortant Paul Vannier, a accusé le patron des socialistes "d'inventer une nouvelle primaire et de renier (sa) propre parole".

.@faureolivier plutôt que d’inventer une nouvelle primaire et de renier ta propre parole, concentre toi pour faire gagner le Nouveau Front Populaire et battre l’extrême droite. https://t.co/gtWrwb64St — Paul Vannier (@PaulVannierFI) June 18, 2024

"Nous étions tous d'accord pour que le groupe majoritaire désigne le futur Premier ministre, avec l'accord des partenaires", précise à l'AFP le responsable des élections au sein de la formation insoumise. "Ça peut laisser la place à une discussion avec les autres composantes, mais il ne s'agit pas d'organiser une primaire, une compétition ou une course de petits chevaux", appuie-t-il. "Le Premier ministre doit être cohérent avec le centre de gravité programmatique de ce qu'on veut faire pour gouverner le pays", a appuyé Manuel Bompard sur BFM.

À l'issue des répartitions des circonscriptions entre les différentes forces de gauche du Nouveau Front populaire, c'est LFI qui dispose de plus de candidats : ils seront 230 à se présenter sous l'étiquette insoumise. Mais, le nombre de candidats socialistes, écologistes et communistes réunis est supérieur au leur. Ce qui pourrait donner une majorité relative des Insoumis au sein de la gauche à l'issue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet.