Législatives : «Je pense que LFI a montré sa responsabilité» pour trouver un accord, se réjouit Manuel Bombard

Après le choc de la dissolution, l'heure est aux négociations. Si à droite les partis se déchirent, avec l'éviction d'Éric Ciotti à la tête des Républicains et de Marion Maréchal à Reconquête !, à gauche, les différents chefs de file semblent faire table rase de la Nupes avec une nouvelle alliance : le Front Populaire. Même si les négociations sont toujours en cours, la répartition des circonscriptions est actée : la France insoumise aura 229 candidatures, le Parti socialiste 175, les Écologistes 92 et le Parti communiste français 50, ont indiqué les responsables socialistes Pierre Jouvet et Sébastien Vincini dans un courrier envoyé aux adhérents mercredi matin.

"Les discussions ne sont pas terminées"

Une avancée saluée par Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, invité de la Grande interview Europe 1-Cnews ce jeudi matin. "Je n'ai pas l'habitude de donner des informations sur les négociations quand elles sont en cours mais puisque ces éléments chiffrés ont été confirmés par d'autres, je les confirme bien évidemment. La France insoumise a fait un geste, un pas conséquent, puisqu'il y a une petite centaine de circonscriptions qui étaient attribuées à la France insoumise en 2022 et qui aujourd'hui seraient attribuées au Parti socialiste en particulier", détaille-t-il.

"Je pense que la France insoumise a montré sa responsabilité dans cette situation pour permettre d'aboutir sur un accord. Maintenant, sur ce sujet non plus, les discussions ne sont pas terminées et je crois qu'il faut que, puisque la France Insoumise a fait sa part du chemin, il faut que les autres fassent aussi leur part du chemin pour qu'on puisse aboutir dans les tout prochaines heures", complète le député sortant au micro de Laurence Ferrari. Comme beaucoup de députés sortants, le coordinateur LFI précise qu'il sera candidat à sa réélection dans sa circonscription.