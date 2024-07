Législatives 2024 : les socialistes sont-ils capables de se dédouaner de LFI ? Agnès Pannier-Runacher le «leur souhaite»

Les Français l'ont décidé ainsi. Aucune force politique n'a obtenu la majorité absolue au soir du second tour des élections législatives. Le Nouveau Front populaire, qui a obtenu plus de 190 députés, commence les tractations en interne pour trouver le nouveau Premier ministre. Invitée d'Europe 1, Agnès Pannier-Runacher, députée élue du Pas-de-Calais et ministre sortant déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, estime que le NFP "n'a pas la majorité, son programme n'est pas applicable et doit prendre en compte des compromis".

Elle estime que le vote des Français montre "qu'aucun projet politique convient". L'élue du Pas-de-Calais rejette toute coalition avec la France insoumise du fait de "désaccords insurmontables". Agnès Pannier-Runacher souhaite que le parti présidentiel rassemble d'autres partis, y compris certains membres du Nouveau Front populaire comme le Parti socialiste : "Je souhaite qu'ils se séparent du NFP car beaucoup n'adhèrent pas aux déclarations tonitruantes de la France insoumise et ne veulent pas de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre".