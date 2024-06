Législatives 2024 : de nombreux électeurs encore indécis à la veille du premier tour

Les premiers Français ont commencé à voter ce samedi dans les outre-mer, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les élections législatives anticipées. Dimanche, ce sera au tour des électeurs de France métropolitaine. Mais ont-ils fait leur choix ? Europe 1 est allé à leur rencontre, sur un marché de Lyon.

À la veille du scrutin, comme la plupart des Français, la majorité des Lyonnais savent pour quel candidat ils voteront dimanche, comme Pierre, ce retraité de 75 ans. "Moi, c'est très clair. Ma décision, elle date depuis toujours donc la personne qui me représente correspond à mes valeurs", assure-t-il.

Mais d'autres habitants comme Aurore, juriste de 29 ans ne votera pas de bon cœur, mais plutôt par dépit. "J'irai voter, mais je suis pas totalement convaincue par les différents partis, j'ai un petit peu l'impression de ne pas vraiment être représentée par rapport à la réalité du quotidien des Français", souffle-t-elle.

"Je me pose la question de savoir quel bulletin je vais mettre demain"

Comme Aurore, Brice, commercial de 44 ans, ne se retrouve dans aucun programme politique, alors il ne sait pas vers quel parti se tourner. "On a vu des retournements de situation dans tous les sens, tous les programmes des différents candidats. Dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose qui me convient. Je me pose la question de savoir quel bulletin je vais mettre demain."

À quelques pas, Arnaud, ingénieur de 41 ans, aurait souhaité plus de temps et plus d'informations pour se décider. "Ce qui m'embête, c'est que je ne connais pas très bien les candidats. Sur les professions de foi que j'ai reçu, il y en a que deux qui ont fait l'effort de se présenter et de présenter leur suppléant. Il y a même des professions de foi où on ne voit que la tête de liste nationale", regrette-t-il.

Malgré toutes ces interrogations, la majorité des Lyonnais compte bien se rendre demain au bureau de vote et certains indécis pourraient bien finalement ne pas faire de choix et voter blanc.