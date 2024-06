Législatives 2024 : est-il trop tard pour faire sa procuration avant le scrutin de dimanche ?

49 millions de Français sont appelés aux urnes ce week-end pour le premier tour des élections législatives anticipées, après trois semaines d'une intense campagne. Les bureaux de vote ouvrent dès ce samedi aux Antilles et en Amérique. En métropole, ce sera dimanche. Preuve de l'intérêt des Français pour le scrutin, le nombre de procurations enregistrées a littéralement explosé.

Depuis l'annonce de la dissolution le 9 juin, les files d'attente devant les commissariats se sont multipliées. Plus de 2 millions de Français ont déjà donné procuration à leurs proches pour le scrutin de demain. C'est quasiment le double par rapport aux dernières élections législatives de 2022. Un engouement éclair, à l'image de cette campagne, qui a même surpris les policiers.

"On n'y était pas vraiment préparé, donc ça a été plutôt une surprise", comme l'explique Reda Belhaj, porte-parole du syndicat SGP Police. "On a été mobilisé, on a eu des instructions claires que toutes les personnes qui veulent faire des procurations soient accueillies dans nos locaux H24 dans la mesure du possible, bien sûr. Quand vous voyez qu'aujourd'hui on est à peu près à 2 millions, vous imaginez le travail abattu par mes collègues."

Délai de validation de 24 à 48 heures

Des procurations qui explosent donc, notamment dans le Var, où elles sont trois fois plus nombreuses que lors des élections européennes, le 9 juin. Alors, si vous souhaitez vous aussi donner procuration à un proche, il n'est pas forcément trop tard. En théorie, il est encore possible d'aller faire la démarche dans un commissariat ce samedi. Mais attention, les préfectures estiment le délai de validation de ces procurations à 24 à 48 heures.

En s'y prenant au dernier moment, il y a donc un risque que votre procuration ne soit pas prise en compte pour le scrutin de dimanche.