Législatives 2024 : il y aura finalement un candidat LR face à Gérald Darmanin

Le parti Les Républicains a finalement investi un candidat face au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans sa circonscription de Tourcoing pour les législatives du 30 juin, une décision prise par les instances nationales mais contestée localement. Gérald Darmanin, qui avait été élu avec 57,5% des voix en 2022, talonné par une candidate Nupes antispéciste, Leslie Mortreux, fera face à trois candidatures de droite et d'extrême droite dans la 10e circonscription du Nord.

Pas de candidat LR prévu initialement contre Darmanin

Michèle Tabarot, présidente de la commission nationale d'investiture, a indiqué lundi à l'AFP que LR avait bien investi un candidat dans la circonscription de Gérald Darmanin, en la personne de Jérôme Garcia. Dans un communiqué, la commission rappelle que "les décisions d'investitures (...) relèvent de leur décision et non de celle des présidents de fédération".

Les instance locales du parti dans le Nord avaient initialement indiqué lundi que ce candidat investi en 2022 contre Gérald Darmanin, était cette fois dissident. Jérôme Garcia avait accusé dimanche sur X Gérald Darmanin, ancien LR, et les dirigeants locaux des Républicains d'avoir "négocié pour n'avoir aucun candidat LR face à M. Darmanin".

Selon la fédération LR du Nord, une candidate avait initialement été désignée avant de renoncer à se présenter, et Jérôme Garcia, qui s'était lancé en campagne en dépit des instances locales du parti, a finalement été investi. "Je prends acte de la décision de la commission, mais ce n'est pas mon choix personnel", a indiqué à l'AFP le président de LR dans le Nord, Antoine Sillani, estimant que le candidat retenu n'est pas loyal à sa formation.

Darmanin opposé également à des candidats RN et Reconquête

Outre Jérôme Garcia, Gérald Darmanin sera opposé, comme en 2022 à un candidat RN, le délégué départemental adjoint Bastien Verbrugghe, et à un candidat Reconquête. Deux autres candidates initialement investies par LR dans le Nord ont renoncé à se présenter. L'une dans la 11e circonscription, où une candidate de la majorité présidentielle sera opposée au député sortant socialiste Roger Vicot, investi par le Nouveau Front populaire. L'autre dans la 13e, jusque là tenue par une députée macroniste, où LR et la majorité présidentielle ont laissé la place à un maire socialiste qui se présente face à un candidat RN et un Insoumis investi par le Nouveau Front populaire.

Enfin ni LR ni la majorité présidentielle ni le Nouveau Front populaire n'ont présenté de candidat face au député Liot sortant Benjamin Saint Huile, ex-PS élu de justesse en 2022 face à une candidate RN.