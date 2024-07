Législatives 2024 : le défenseur de l'équipe de France, Jules Koundé, exprime son «soulagement»

"Le soulagement est à la hauteur de l'inquiétude de ces dernières semaines, il est immense", a déclaré dimanche le défenseur de l'équipe de France Jules Koundé, qui avait appelé à faire barrage au Rassemblement national au second tour des législatives.

"Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu'est la France ne se retrouve pas gouverné par l'extrême droite", ajoute sur X le joueur du FC Barcelone. Le joueur de 25 ans, qui doit disputer avec les Bleus la demi-finale de l'Euro 2024 en Allemagne face à l'Espagne mardi, avait fermement pris position contre le Rassemblement national au lendemain du premier tour.

Le soulagement est à la hauteur de l’inquiétude de ces dernières semaines, il est immense.

Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu’est la France ne se retrouve pas gouverné par l’extrême droite. — Jules Kounde (@jkeey4) July 7, 2024

Les joueurs régulièrement questionnés

"Il sera important de faire barrage à l'extrême droite et au Rassemblement National. Ce n'est pas un parti qui va amener notre pays vers plus de liberté et de vivre ensemble", avait-il déclaré en conférence de presse après la qualification de la France pour les quarts de finale.

Depuis leur arrivée en Allemagne pour disputer l'Euro, les joueurs français ont été régulièrement questionnés sur les élections et une éventuelle victoire du parti d'extrême droite. Avant Koundé, Marcus Thuram avait ainsi demandé "à se battre pour que le RN ne passe pas" alors que le capitaine des Bleus Kylian Mbappé et le milieu Aurélien Tchouaméni s'étaient positionnés contre "les extrêmes".