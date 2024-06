Législatives 2024 : Raquel Garrido ciblée par des tracts « Garrido a trahi Mélenchon ! »

La guerre est-elle définitivement ouverte entre la France insoumise et les anciens députés non investis ? Alors qu’elle milite samedi dernier, 15 juin, dans sa ville de Drancy pour les législatives anticipées, Raquel Garrido est prévenue par une source de la livraison de 20.000 tracts visant à la discréditer, selon les informations d'Europe 1. La députée insoumise sortante alerte alors les policiers locaux. Quelques minutes plus tard, sur place, les forces de l’ordre saisissent les tracts en question dont le slogan vise à discréditer la candidate : "Raquel Garrido a trahi Mélenchon ! Et vous ? On s’inscrit sur les listes électorales et onvoteinsoumis.fr".

Raquel Garrido a ensuite signalé cette livraison "douteuse" au Procureur de la République de Bobigny afin d’empêcher la diffusion de ces tracts.

Qui aurait pu distribuer ces tracts ?

Cette campagne de diffamation pourrait-elle avoir un lien avec l’annonce tombée la veille de sa non-investiture par le Nouveau Front populaire ? La rapidité d’impression de ces tracts interroge.

Vendredi soir, la députée de Seine-Saint-Denis et ses collègues Alexis Corbière, Danielle Simonnet, Hendrick Davi et Frédéric Mathieu ont tous été "purgés", selon l’expression de Clémentine Autain, pour avoir commis un crime de "lèse-Mélenchon" (dixit Raquel Garrido), c’est-à-dire s’être opposés en interne à la stratégie de Jean-Luc Mélenchon au sujet notamment de la réintégration d’Adrien Quatennens.

"Les investitures à vie n’existent pas" avait alors répondu l’ancien candidat à la présidentielle, bien décidé à rompre les ponts avec ses anciens camarades insoumis.