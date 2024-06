Législatives 2024 : Gabriel Attal très offensif contre Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière journée de campagne

Lors de la dernière journée de campagne avant le premier tour des élections législatives, le Premier ministre, Gabriel Attal, n'a pas laissé passer l'occasion de cogner une dernière fois sur le leader de la France Insoumise. Invité ce jeudi soir à la télévision, Jean-Luc Mélenchon a été interrogé sur un slogan anti-flic beaucoup repris ces derniers jours dans les manifestations d'extrême-gauche : "Un policier mort, c'est un électeur du RN en moins". Réponse du patron des Insoumis : "On a le droit de rigoler aussi, non ?".

"On est malheureusement habitué aux outrances de Jean-Luc Mélenchon"

Du pain béni pour Gabriel Attal très sévère contre son adversaire de gauche : "On est malheureusement habitué aux outrances de Jean-Luc Mélenchon et à ses propos insupportables sur nos forces de l'ordre. Il n'y a pas si longtemps que ça, Jean-Luc Mélenchon avait qualifié de 'barbare' les policiers et les gendarmes".

Le Premier ministre s'est aussi adressé aux électeurs républicains de gauche et de droite, "Je suis le vote utile", leur a-t-il dit en substance : "Il y a de très nombreux électeurs d'une gauche sociale-démocrate, d'une gauche attachée aux valeurs de la République, à la laïcité, au soutien à nos forces de l'ordre. Et cette gauche-là, elle a ses candidats, ce sont les candidats d'Ensemble pour la République. De la même manière, il y a des électeurs d'une droite républicaine, gaulliste, qui ne se retrouve pas du tout dans le choix du président des LR de s'allier au Rassemblement national. Ces électeurs-là, ils ont aussi leurs candidats, ce sont les candidats d'Ensemble pour la République. Et donc, je les appelle à voter utile dès le premier tour".

Gabriel Attal est persuadé de pouvoir faire mentir les sondages qui placent la majorité présidentielle au troisième rang, loin derrière le Rassemblement National ou la gauche. Et il l'affirme, "la dynamique est de notre côté".