INFO EUROPE 1 - Législatives 2024 : des menaces d’actions et de grève à la RATP si le RN décroche la majorité absolue

Dans un communiqué commun, diffusé il y a quelques jours, la CGT, deuxième organisation représentative à la RATP et Solidaires, appellent à un "Front populaire contre l’accès au pouvoir de l’extrême droite" et à "des mesures urgentes de justice sociale".

Les deux syndicats avaient encouragé leurs adhérents à participer à la grande manifestation anti-RN du samedi 15 juin. Au niveau national, la CGT soutient le Nouveau Front populaire, notamment pour faire barrage au parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella.

"Le RN divise la population et les travailleurs"

Contacté par Europe 1, François-Xavier Arnouls, co-secrétaire de Solidaires RATP estime que "le RN est l’ennemi des travailleuses et des travailleurs (...) On ne s’interdit aucune action dans la foulée des résultats du second tour, des manifestations, peut-être des grèves... Nous appelons à soutenir le Nouveau Front populaire sans leur donner un chèque en blanc. De toute façon, si un gouvernement RN devait être mis en place, il doit être ingouvernable (sic). Il sera ingouvernable, car le RN divise la population et les travailleurs".

Si la CGT et Solidaires RATP ont choisi de faire barrage au Rassemblement national, ça n’est pas le cas de FO-Groupe RATP, ni de l’UNSA Groupe RATP, respectivement premier et troisième syndicats de l’entreprise ferroviaire. Ces deux organisations appellent les citoyens à voter. Mais ils revendiquent leur neutralité. Et refusent de se prononcer pour tel ou tel bloc politique.