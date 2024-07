Législatives 2024 : Emmanuel Macron nomme de nouveaux préfets en prévision d'une possible victoire du RN

Emmanuel Macron veut prendre de vitesse Jordan Bardella. Selon les informations d'Europe 1, un premier mouvement de nominations de préfet doit avoir lieu mercredi à l'occasion du Conseil des ministres. Puis une seconde vague est en préparation pour lundi, au lendemain du second tour des législatives.

Placer des hommes de confiance

Ainsi, le conseiller territoire du chef de l'État, Jean-Marie Caillaud, devrait être nommé préfet de Haute-Savoie. Celui de la Vienne, Jean-Marie Guerrier, ex-directeur de cabinet de Richard Ferrand, est pressenti pour devenir préfet des Hauts-de-Seine ou de la Seine-Saint-Denis. Et Laurent Audiot, ex-conseiller intérieur et sécurité à l'Élysée, doit être promu préfet de région.

>> À LIRE AUSSI - Législatives 2024 : Marine Le Pen évoque un seuil de 270 députés pour accepter Matignon

L'intérêt pour le président est de placer dès maintenant des hommes de confiance qui lui sont loyaux, sans prendre le risque de voir ces profils retoqués par un gouvernement Bardella. Emmanuel Macron pourrait également nommer de nouveaux patrons à la tête de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Pour Marine Le Pen et le patron du RN, il s'agirait alors d'un coup d'État administratif. L'Élysée les appelle au sang-froid et à la mesure.