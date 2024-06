Cyril Hanouna - «C'était important qu'Emmanuel Macron reconnaisse qu'il y a de la colère dirigée contre lui», lance Aurore Bergé

"La manière de gouverner doit changer profondément". Dans une lettre aux Français publiée ce lundi matin dans la presse régionale, Emmanuel Macron a formulé diverses propositions alors que le premier tour des élections législatives (30 juin prochain) arrive à grands pas. Le président dit également comprendre la "colère tournée contre [lui]" qui s'est éveillée à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale.

Au micro de Cyril Hanouna ce mardi dans On marche sur la tête, Aurore Bergé, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, a salué la démarche du chef de l'État. "L'esprit de la lettre du président, c'est d'assumer qu'il y a de la colère qui se dirige aussi contre lui. C'était important qu'il le dise, qu'il le reconnaisse. Il l'a assumé", a-t-elle déclaré. Donnée 3e du scrutin, derrière le Nouveau Front Populaire et le RN, la majorité présidentielle souffre parfois de l'image du président, devenue une forme de "repoussoir" dans certaines circonscriptions, de l'aveu même des candidats.