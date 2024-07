Législatives 2024 : «Chaos», «incertitude», «résultat surprenant», ce que dit la presse européenne

"Chaos", "incertitude" sont les mots qui dominent dans la presse européenne lundi, au lendemain des législatives en France où "la crise n'est pas terminée" estiment les commentateurs, qui affichent aussi leur soulagement de voir l'extrême droite écartée du pouvoir. "Ce résultat électoral surprenant ne change rien au fait que la deuxième plus grande économie de l'Union européenne se trouve face à une formation de gouvernement très difficile", souligne le quotidien économique allemand Handelsblatt. "Macron est encore président jusqu'en 2027 - mais on ne sait pas qui dirigera le gouvernement", ajoute-t-il.

"La France et avec elle l'Europe vont au devant d'une période instable" avec la perspective "de coalitions gouvernementales fragiles, dépendant des extrêmes et pouvant à tout moment chuter", analyse la Frankfurter Allgemeine Zeitung (conservateur). Le Süddeutsche Zeitung (gauche) salue lui "le front républicain (qui) a stoppé Le Pen", et observe qu'"Emmanuel Macron s'est isolé lui-même". "L'extrême droite a échoué, c'est l'essentiel", renchérit le quotidien berlinois TAZ (gauche) tout en ajoutant : "Mais le parlement est bloqué, aucun camp n'a de majorité, pas même celui de gauche".

La "catastrophe" évitée selon le tabloïd "The Mirror"

En Espagne, le grand quotidien El Pais salue le succès du "cordon sanitaire de la gauche et du macronisme" qui "a fonctionné pour éviter l'ultra droite de Marine Le Pen. "Le Front populaire gagne et pose un autre problème à Macron", analyse le quotidien conservateur ABC. Au Royaume-Uni, où des élections anticipées ont ramené les travaillistes au pouvoir la semaine dernière, la presse étale aussi ses inquiétudes.

Selon le Times (conservateur), la France "a plongé dans le chaos politique", avec des "électeurs (qui) n'ont aucune idée de qui dirige le pays". "La France a voté hier (dimanche) pour l'abîme politique", pourfend le tabloïd Daily Mail (conservateur) qui estime que "le résultat est une recette pour le désordre, le chaos et un gouvernement faible". Le quotidien des affaires Financial Times estime que cette "incertitude" aura "des répercussions à la fois pour la France et l'Union européenne, étant donné le rôle prépondérant de Paris dans l'influence de la politique (européenne) avec l'Allemagne".

Le tabloïd The Mirror (gauche) préfère lui titrer sur l'arrivée en troisième position du RN. "La France évite la 'catastrophe' d'une prise de pouvoir par le Rassemblement national, les partis s'étant unis dans la lutte pour les élections", ajoute-t-il.

La France menacée de "paralysie"

En Suède, le quotidien libéral de référence Dagens Nyheter voit la France menacée de "paralysie" car le président Macron est opposé à la quasi-totalité des réformes proposées par l'union de gauche.

"Soupir de soulagement dans le monde", titre de son côté le quotidien conservateur modéré Svenska Dagbladet, qui estime qu'"avec le Rassemblement national au pouvoir, la situation aurait pu rapidement dégénérer en une bataille chaotique entre la France et les institutions européennes". "Il y avait une crainte que le RN, s'il obtenait (une majorité absolue, ndlr) à l'Assemblée nationale, ne bloque toute aide supplémentaire à l'Ukraine, et cherche à lever les sanctions économiques de l'UE contre la Russie", ajoute-t-il.

"La France à gauche, Le Pen battue", titre le "Corriere della Sera"

En Italie, gouvernée à l'extrême droite avec Giorgia Meloni, le scrutin français a été très suivi, avec des émissions spéciales en direct sur plusieurs chaînes dimanche soir. "La France à gauche, Le Pen battue", titre Il Corriere della Sera, le quotidien de référence de la péninsule. "La forte affluence a contredit les sondages", constate le quotidien milanais, inquiet cependant des "incertitudes autour de l'accouchement d'une majorité de gouvernement".

Le quotidien turinois La Stampa titre sur "le chaos français" remarquant que "personne n'a la majorité pour former un gouvernement". De même, le quotidien romain Il Messaggero craint "le chaos sous le ciel de Paris". Le journal de gauche La Repubblica fait plus simple en titrant "Révolution française" avec une grande photo de la place de la République où flotte un drapeau tricolore. "Le front démocratique réveille la République, Le Pen est battue", se réjouit le journal.