Législatives 2024 : «Ce mode de scrutin ne représente plus la vérité», clame un auditeur après le résultat des élections

Les Français ont fait leur choix et ils ont décidé de n'accorder aucune majorité absolue. Le Rassemblement national, en tête dans les sondages, est finalement la troisième force politique dans la nouvelle Assemblée nationale. Emmanuel, un auditeur de l'émission Eliot Deval sur Europe 1, est "en colère, terrifié et inquiet" après les résultats des élections qui ont vu le Nouveau Front populaire arrivé en tête avec 180 députés. Pour lui, "ce mode de scrutin ne représente plus la Ve République et il ne représente plus la vérité" et celui-ci "qui est soi-disant démocratique nous a mis devant un mur anti-démocratique". "10 millions d'électeurs du Rassemblement national" sont mis de côté et "à la limite on les insulte et on les humilie".