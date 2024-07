Législatives 2024 : «Avec ce second tour, on peut craindre des violences», affirme un policier

Des violences pourraient éclater à l'annonce des résultats du second tour des élections législatives. 30.000 policiers seront mobilisés sur tout le territoire. Invité d'Eliot Deval, Bruno Bartocetti, du syndicat Unité SGP Police, dit "craindre des violences" ce dimanche. Une violence "qui s'installe régulièrement dans notre pays, tous les prétextes sont bons". Pour les commerçants, il comprend leur volonté de se protéger mais "il faut faire attention avec les armes par destination, les situations pourraient se retourner" contre eux. Il estime également que "les policiers sont victimes des positions politiques" exprimés : "On stigmatise la police, on passe ses nerfs dessus, les policiers sont pris pour cible".