Législative partielle en Ariège : la gauche plus divisée que jamais après la victoire de Martine Froger

"Une lamentable combine politicienne". Commentaire acide de Jean-Luc Mélenchon après la nette défaite de Bénédicte Taurine au second tour des législatives partielles de l'Ariège. La candidate, soutenue par la Nupes, a été largement devancée par la dissidente socialiste Martine Froger, élue avec 60% des voix. Cette élection creuse un peu plus le fossé entre partisans et détracteurs de l'alliance des gauches.

"Une victoire de la gauche réelle et républicaine" pour les uns...

Avec d'un côté les partisans de la dissidente victorieuse Martine Froger. On y retrouve Carole Delga, Anne Hidalgo ou Bernard Cazeneuve, tous opposés à la Nupes. "C'est une victoire de la gauche réelle et républicaine face aux dérives populistes de l'extrême gauche", réagit la nouvelle élue sur Twitter.

Une victoire en forme de lourd désaveu pour Olivier Faure, patron du PS et artisan depuis le départ de l'Alliance des gauches. Il avait d'ailleurs apporté son soutien à l'insoumise Bénédicte Taurine. La défaite est amère dans les rangs LFI, car Martine Froger a bénéficié du soutien de Renaissance et des partis de droite au second tour.

... "L'alliance opportuniste des fossoyeurs de la gauche" pour les autres

Manuel Bompard dénonce ainsi "l'alliance opportuniste des fossoyeurs de la gauche", quand Jean-Luc Mélenchon déplore "une lamentable combine politicienne". La question de la place de Martine Froger à l'Assemblée divise également. Valérie Rabault plaide pour l'intégrer au sein du groupe socialiste, contre l'avis du président du groupe, Olivier Faure. Le patron du PS doit enfin faire face à la dissidence insistante de son numéro deux, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.