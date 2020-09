Le timbre à l'effigie d'un Jacques Chirac "chaleureux et souriant" est disponible

C'est une nouvelle qui devrait plaire aux philatélistes : La Poste lance lundi un timbre à l'effigie de Jacques Chirac, un an après la disparition de l'ancien Président. On peut apercevoir son visage tout sourire, sur fond de drapeau bleu blanc rouge. "Il doit avoir une cinquantaine d'années", raconte sur Europe 1 Gilles Livchitz, directeur de Phil@poste, la branche philatélistes de La Poste. "On a choisi un Chirac chaleureux et souriant. Finalement, c'est le visage que tous les Français connaissent ou ont dans leur mémoire collective."

L'exception des Présidents "timbrifiés"

Le timbre coûte 97 centimes d'euros et sera produit à 500.000 exemplaires. Il a été réalisé par la portraitiste Sarah Bougault "sur la base de quelques photos qui ont été fournies par la famille", poursuit Gilles Livchitz, selon qui "les timbres à l'effigie des personnages célèbres rencontrent un certain public".

Le 28 septembre 2020, #LaPoste émet un #timbre à l'effigie de #JacquesChirac à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition le 26 septembre 2019.

Illustration et gravure : Sarah BOUGAULT.

Impression : taille-douce

500 000 ex.

"Il est d'usage d'attendre quelques années, et plus exactement cinq ans, pour timbrifier une personnalité", explique le responsable. "Dans le cas des présidents de la République, ce n'est pas le cas et au bout d'un an, La Poste émet un timbre. C'est le cas pour Jacques Chirac, comme ça a été le cas pour François Mitterrand en 1997 et en 1975 pour Georges Pompidou."