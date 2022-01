Le rendez-vous de la présidentielle : Valérie Pécresse est l'invitée d'Europe 1 lundi

À moins de trois mois de la présidentielle , Europe 1 poursuit son format spécial autour des élections, dont l’objectif est de décrypter et d'analyser l’actualité politique avec celles et ceux qui en sont les principaux acteurs. Sonia Mabrouk recevra lundi 17 janvier, à 8h13, Valérie Pécresse pour un grand entretien. Il sera suivi d’un débat à 8h30 avec la candidate, mené par Dimitri Pavlenko, aux commandes d’Europe Matin, entouré de Sonia Mabrouk et de Mathieu Bock-Côté.

À propos d’Europe Matin : Dimitri Pavlenko prend les commandes de la matinale d’Europe 1. Deux heures trente de direct à l’écoute de celles et ceux qui font le monde : le raconter, le décrypter et l’analyser pour donner des clés de lecture et de compréhension aux auditeurs.

Le rendez-vous présidentiel - Lundi 17 janvier

Ce lundi Valérie Pécresse est l’invitée de @SoMabrouk , Dimitri Pavlenko Mathieu Bock-Côté dans la matinale

⏰ De 8h13 à 9h sur #Europe1pic.twitter.com/bKAEbWdUKB — Europe 1 (@Europe1) January 15, 2022

Un rendez-vous à suivre sur Europe 1, Europe 1.fr et les réseaux sociaux de la station.