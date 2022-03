«Le rendez-vous de la présidentielle» : Anne Hidalgo est l’invitée d'Europe 1 mercredi

Europe 1 poursuit son format spécial dont l’objectif est de décrypter et analyser l’actualité politique avec celles et ceux qui en sont les principaux acteurs. Sonia Mabrouk recevra, mercredi à 8h13, Anne Hidalgo pour un grand entretien. Il sera suivi d’un débat à 8h30 avec la candidate du Parti socialiste à l’élection présidentielle et maire de Paris, mené par Dimitri Pavlenko, aux commandes d’Europe Matin, entouré de Sonia Mabrouk et de Mathieu Bock-Côté.

