Le projet de loi immigration au couperet de la Commission mixte paritaire

La course d'obstacle continue : une commission mixte paritaire (CMP) réunissant députés et sénateurs doit décider lundi du sort du projet de loi immigration, pour l'enterrer ou parvenir à une version de compromis normalement soumise au vote des deux chambres mardi. Après l'adoption surprise d'une motion de rejet le 11 décembre, qui a mis fin aux débats dans l'hémicycle de l'Assemblée, le gouvernement a décidé de confier à cette instance le soin de tenter de parvenir à un texte qui contente à la fois LR et la majorité.

Des points de tensions

Sur le fond, le compromis semble introuvable entre la Première ministre et les principaux responsables du LR. Malgré une nouvelle réunion tenue ce dimanche soir à Matignon, la troisième en une semaine, la droite attend toujours des engagements fermes. Sur BFMTV, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a bien tenté d'afficher sa sérénité : "Ça ne sera pas le texte parfait pour Les Républicains ou pour le gouvernement, mais ce sera un texte essentiel et c'est ça qui compte".

Mais à ce stade, on ne peut pas parler d'un accord, a résumé le patron des LR, Eric Ciotti, à l'issue d'une ultime réunion à Matignon. Les négociations bloquent toujours, notamment sur la régularisation des clandestins dans les métiers en tension, explique un négociateur. Il y a aussi une série de points qui restent à préciser sur l'éloignement et l'expulsion des clandestins, la déchéance de nationalité, le droit du sol des mineurs qui ont commis un crime ou encore les prestations sociales différenciées entre les migrants qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas.

Le gouvernement semble donc s'orienter vers un échec lors de la CMP. Si ce scénario se confirme, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il retirerait le projet de loi. Il s'agirait alors d'un tournant pour son quinquennat qui devrait, a minima, déboucher sur un remaniement.