Le patron des députés LREM Christophe Castaner est l'invité de Sonia Mabrouk mercredi à 8h15

Les électeurs de gauche s'abstiendront-ils si le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen se reproduit en 2022, après la victoire du premier sur la seconde en 2017 ? Cette question, lancée par le quotidien Libération en fin de semaine dernière, suscite de nombreux débats et de nombreuses critiques de la part du camp macroniste. À cette occasion, Christophe Castaner est l'invité de Sonia Mabrouk mercredi à 8h15 dans la matinale d’Europe 1. Le président du groupe LREM à l'Assemblée Nationale et député des Alpes-de-Haute-Provence réplique à Marine Le Pen et répond notamment aux questions de notre journaliste sur le front républicain, le rapport d'Emmanuel Macron avec les électeurs de gauche et les réformes actuelles.

