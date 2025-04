Le lycée Averroès est un «bastion de l'entrisme islamiste», selon Retailleau

Le lycée musulman lillois Averroès, dont le contrat d'association avec l'État a été rétabli mercredi par la justice administrative, "est un bastion de l'entrisme islamiste", a affirmé jeudi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le locataire de Beauvau souhaite désormais "que l'État fasse appel".

"Les faits sont graves, ils sont significatifs de l'entrisme islamiste que je veux combattre avec la plus grande fermeté. Et le lycée Averroès est pour nous un bastion de cet entrisme", a déclaré le ministre, lors d'une conférence de presse à Marseille.

Le contrat d'association entre l'État et le lycée Averroès, qui était jusqu'en septembre 2024 le principal lycée musulman sous contrat de France, avait été résilié en décembre 2023 par la préfecture du Nord, qui avait évoqué des "manquements graves aux principes fondamentaux de la République".

"L'argent des Français n'a rien à faire dans ce genre d'organisation"

"Il ne s'agissait pas de fermer un lycée, il s'agissait d'interrompre un contrat d'association qui est la voie par laquelle l'État subventionne, aide financièrement, avec l'argent des Français, un établissement", a-t-il souligné.

Mercredi, le tribunal administratif de Lille a expliqué avoir annulé cette décision de résiliation parce qu'elle n'établissait pas "l'existence de manquements graves au droit" et que la procédure était "entachée d'irrégularités".

"On a des éléments extrêmement graves, extrêmement lourds, l'argent des Français n'a rien à faire dans ce genre d'organisation", a insisté Bruno Retailleau. "Pour ce qui me concerne, je souhaite que l'Etat fasse appel", a-t-il dit. Le ministre a aussi annoncé son intention de rendre public "dans quelques jours" un rapport "accablant", "constitué à partir de renseignements des services les plus qualifiés de l'État", sur le "'frérisme', les frères musulmans et leur entrisme".

"Cet islamisme politique conquérant voit loin"

"Ce rapport montre qu'il y a des menaces, qu'on appelle l'entrisme, qui est un islamisme politique qui se déploie à bas bruit, qui tente d'infiltrer la société française par le biais d'associations sportives, culturelles, sociales, y compris des municipalités. Bientôt, il y aura une élection municipale, il faudra être extrêmement vigilant", a-t-il dit.

"Cet islamisme politique conquérant voit loin. Il a une temporalité très longue, mais son objectif reste le même. Il s'agit non plus, comme voulait le faire le séparatisme, de créer des petites contre-sociétés, séparées de la communauté nationale, mais de faire basculer toute la société française demain dans la charia, avec le credo que la loi islamiste est au-dessus de la loi républicaine".