Laurent Wauquiez (LR) en tête dans son fief de Haute-Loire avec 36,78%

Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, possible candidat de la droite à l'Elysée en 2027, est arrivé en tête dimanche dans son fief de Haute-Loire, talonné par le RN, avec 36,89% des suffrages selon des résultats partiels. L'ancien ministre, candidat dans la 1re circonscription de ce département rural, devance de peu le candidat du Rassemblement national Alexandre Heuzey, qui a recueilli 34,90% des voix, et arrive loin devant Celline Gacon, investie par le Nouveau Front populaire à 18,04%, a annoncé la préfecture sur la base de 92% des bulletins dépouillés.

"Je resterai aussi élu régional"

Dans une courte allocution, depuis le Puy-en-Velay, il a loué la force de son ancrage local face à un candidat du RN "totalement parachuté". "C'est un candidat qui travaille en Belgique, qui vit à Nice et qui, aujourd'hui, n'a même pas pu voter en Haute-Loire car il n'est pas inscrit sur les listes électorales", a-t-il déclaré, en assurant a contrario que sa propre équipe "a toujours été sur le terrain".

"Et député, je resterai aussi élu régional pour veiller sur notre territoire et garder cet ancrage qui manque si cruellement à de nombreux élus nationaux", a-t-il promis en fixant deux priorités, s'il revient au parlement: "la revalorisation du travail et des retraites". "Dans la période d'instabilité qui s'ouvre et qui nous inquiète tous, nous aurons besoin de voix fortes et d'un pôle de stabilité et d'expérience à l'Assemblée nationale", a-t-il encore dit, sans se prononcer pour ou contre de possibles alliances gouvernementales.