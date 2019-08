"La vente de la FDJ est là pour boucher les trous dans le budget de l’Etat", dénonce Daniel Fasquelle

INTERVIEW

Le gouvernement a bel et bien l’intention de privatiser la Française des Jeux. Et rapidement, quoi plus est. Alors que la privatisation d’Aéroports de Paris continue de susciter la polémique, Bruno Le Maire l’a confirmé mercredi à l’hippodrome de Longchamp, face à des entrepreneurs. Le ministre de l’Economie a même laissé entendre que l’opération serait bouclée en novembre. L’objectif du gouvernement est d’une part de créer un fonds pour l’innovation, d’autre part de faire rentrer dans les caisses de l’Etat, qui conservera 20% de l’entreprise de jeux, plus d’un milliard d’euros.

"La vraie motivation, c’est tout simplement de boucher des trous que l’Etat continue de creuser"

Pas suffisant pour convaincre l’opposition. "Effectivement ça permet de récupérer un milliard d’euros, mais on est surtout là pour boucher les trous dans le budget de l’Etat, pour éviter, avec la venter de la Française des Jeux et d’Aéroports de Paris, de s’approcher des 100% d’endettement par rapport au PIB", dénonce sur Europe 1 Daniel Fasquelle, député Les Républicains du Nord.

Le trésorier national des Républicains dénonce aussi les calculs du gouvernement. "Les recettes apportées par ce fonds seront moins importantes que les dividendes que rapportent aujourd’hui ADP et la FDJ. Donc c’est un calcul qui n’est pas un bon calcul financier pour l’Etat", assure-t-il. Et d’insister : "La vraie motivation, c’est tout simplement de boucher des trous que l’Etat continue de creuser, parce qu’aujourd’hui on sait très bien que c’est le point faible d’Emmanuel Macron. Il est incapable de maitriser les dépenses publiques, et incapables de réduire la dette d’Etat qui continue d’augmenter."