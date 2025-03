La réforme de la formation des enseignants «engagée pour la rentrée 2025»

Le Premier ministre François Bayrou a annoncé ce vendredi que la réforme de la formation initiale des enseignants sera "engagée pour la rentrée 2025", avec l'instauration de premiers modules préparatoires aux nouveaux concours. Une nouvelle licence sera proposée un an plus tard, à la rentrée 2026.

La réforme de la formation initiale des enseignants, plusieurs fois annoncée puis laissée de côté, sera "engagée pour la rentrée 2025", a annoncé vendredi François Bayrou, en visite dans une école des Hauts-de-Seine avec la ministre de l'Education Elisabeth Borne.

"Notre idée, notre orientation, c'est de retrouver l'esprit" des anciennes "écoles normales, de redonner aux futurs enseignants une formation pluridisciplinaire axée sur les fondamentaux. Et pour cela va être engagée pour la rentrée 2025 une réforme profonde de la formation" des enseignants, a-t-il ajouté, en présentant ce dispositif qui se mettra en place progressivement.

Des nouveautés instaurées dès la rentrée 2025

Lancée par Emmanuel Macron il y a un an pour répondre à la crise de recrutement, mais sans avoir pu aboutir du fait de la dissolution, cette réforme prévoit de ramener les concours enseignants à bac+3 au lieu de bac+5 à partir de la session du printemps 2026. Elle prévoit aussi de former ensuite les professeurs pendant deux années, jusqu'à l'obtention de leur master 2, contre rémunération. Pour le concours du premier degré, une licence spécifique de préparation au professorat des écoles sera aussi mise en place. Emmanuel Macron avait à ce sujet affirmé vouloir faire des "écoles normales du XXIe siècle".

A la rentrée 2025, de premiers modules préparatoires aux nouveaux concours seront instaurés pour les étudiants en troisième année de Licence et en première année de master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) pour le concours 2026. La nouvelle licence sera, elle, proposée à partir de la rentrée 2026.

"Nous avons fait de la réforme du recrutement et de la formation initiale des professeurs une priorité absolue. Et avec la présentation de cette réforme, aujourd'hui, nous franchissons une étape absolument essentielle pour notre école", a souligné de son côté Elisabeth Borne, numéro 2 du gouvernement, après une visite dans une école primaire de Rueil-Malmaison aux côtés du Premier ministre.

"À partir de la rentrée 2026, une licence pluridisciplinaire préparatoire au professorat des écoles sera proposée sur tout le territoire. Elle permettra aux étudiants de suivre un parcours sur trois ans, exigeant, professionnalisant et couvrant l'ensemble des disciplines dispensées à l'école", a-t-elle détaillé. "Autre avancée majeure, les concours pour les professeurs du premier et du second degré, ainsi que celui de conseiller principal d'éducation, seront, dès la prochaine session, positionnés à la fin de la licence", a-t-elle ajouté.