"La proportionnelle est mensongère par rapport à la démocratie", assure Nicolas Dupont-Aignan. Invité ce lundi de La Grande interview Europe 1-CNews, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan s'est positionné en défaveur d'un retour à la proportionnelle. Pour lui, cela amènerait à "institutionnaliser l'émiettement politique et l'immobilisme".

Tout récemment nommé par Emmanuel Macron en tant que Premier ministre, François Bayrou n'a pas reçu le soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Même si le président de Debout la France reconnaît la "maturité" du nouveau locataire de Matignon, il reproche fortement à l'ancien Haut-commissaire au plan d'être un fervent défenseur de la proportionnelle.

"Ce n'est pas une démocratie"

Au micro de Sonia Mabrouk lundi matin, Nicolas Dupont-Aignan s'est ainsi ouvertement opposé à une telle réforme politique. "La proportionnelle, c'est institutionnaliser l'émiettement politique et l'immobilisme définitivement. C'est mensonger par rapport à la démocratie", a-t-il assuré.

"Je vais vous dire pourquoi c'est très dangereux, parce que il n'y aura plus aucune stabilité et surtout parce que ce n'est pas du pouvoir qui est donné aux Français, ce n'est pas une démocratie", a insisté Dupont-Aignan. "Le référendum, ce serait de la vraie démocratie. Alors que la proportionnelle, ce seraient des listes de députés, ce ne serait plus une élection dans des circonscriptions, mais ce seraient des partis qui choisiraient les copains comme aux élections européennes. Et puis ensuite, il y a plus qu'un tour ! Et au deuxième tour, qui n'existe plus, ce sont les partis qui font leurs magouilles à l'Assemblée."

