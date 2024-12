«La nomination de François Bayrou marque la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron», estime Nicolas Dupont-Aignan

Le président de Debout la France, Nicolas Dupont Aignan, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, il estime que la nomination de François Bayrou "marque la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron".





Le nouveau Premier ministre est enfin connu. Après une semaine de suspense, c'est donc François Bayrou qui reprend la suite de Michel Barnier, censuré par les députés il y a presque deux semaines maintenant.

Le maire de Pau doit maintenant former un gouvernement dans les prochains jours. Pour ce faire, il reçoit ce lundi la quasi-totalité des forces politiques de l'Assemblée nationale. Objectif : sécuriser la base de l'ancien bloc de Michel Barnier et l'élargir, en tentant de convaincre une partie de la gauche ou les députés du Rassemblement national.

"Une personnalité politique qui a de l'expérience"

Invité ce lundi sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, Nicolas Dupont-Aignan estime que "la nomination de François Bayrou marque la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron".

"On change de catégorie avec la nomination de François Bayrou", poursuit le président du mouvement Debout la France. "Ce ne sont plus des collaborateurs, c'est une personnalité politique qui a une expérience, et, je suis en désaccord complet avec ses orientations, mais il faut reconnaître la maturité politique", assure-t-il.

Un cauchemar pour Nicolas Dupont-Aignan

"Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on va assister là à des tractations entre tous ceux qui, depuis 30 ou 40 ans, ont ruiné le pays. C'est quand même incroyable ce qu'il se passe. C'est-à-dire, il y a eu des sanctions populaires, d'abord avec les élections Européennes et puis surtout les élections législatives. Et Emmanuel Macron n'en tire aucune leçon et va chercher François Bayrou pour essayer de rafistoler le Radeau de la Méduse avec tous ceux qui ont la responsabilité de la faillite financière, économique, sécuritaire, migratoire" s'alarme-t-il.

"Je me demande maintenant combien de temps va encore durer ce cauchemar", conclut-il, assurant n'attendre rien du futur gouvernement de François Bayrou.