La ministre du Travail prône une adoption de l'IA dans «toutes les entreprises»

La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, appelle dans une tribune du Journal du Dimanche, à déployer plus largement l'intelligence artificielle (IA) dans "toutes les entreprises". L'IA "n'est pas réservée aux geeks, aux grandes entreprises ou aux start-up mais concerne toutes les entreprises et tous les métiers, qu'ils soient cognitifs, manuels ou relationnels", écrit la ministre.

"Seules 25% de nos entreprises, dont 10% des PME seulement, utilisent l'IA"

"Aujourd'hui, seules 25% de nos entreprises, dont 10% des PME seulement, utilisent l'IA" et, rappelle-t-elle, "sans un sursaut, l'OCDE estime que la France bénéficierait des gains de productivité les plus faibles parmi les pays du G7". "Chaque entreprise est en première ligne et doit maintenant examiner sa manière de travailler", estime la ministre qui constate que "beaucoup de salariés précèdent leurs managers dans l'adoption" de l'IA.

"Ils 'bidouillent' discrètement, non sans risque pour la sécurité des données sensibles des entreprises", souligne Mme Panosyan-Bouvet. C'est, selon elle, "le dialogue social qui permettra de créer le cadre de confiance nécessaire, de développer la formation et de passer de l'utilisation individuelle à l'adoption collective".

Le président Emmanuel Macron s'exprimera dans la soirée à la télévision pour tenter d'affirmer la place de la France sur la carte mondiale de l'intelligence artificielle, à la veille du Sommet de Paris sur cette technologie qui doit réunir dirigeants politiques et chefs d'entreprise.