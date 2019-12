"La COP25 est un échec, c'était attendu", estime Corinne Lepage sur Europe 1

INTERVIEW

Au terme de deux semaines de négociations difficiles, la conférence climat de l'ONU, la COP25, organisée à Madrid a échoué à trouver un accord sur les règles des marchés carbone internationaux, dernier volet du manuel d'utilisation de l'Accord de Paris de 2015.

Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement à la fin des années 90, était sur Europe 1, dimanche, pour évoquer "l'échec attendu de la COP25". Selon elle, la société commence à bouger dans son ensemble, aussi bien les citoyens que le monde financier en passant par les assurances et les grandes villes : "Ça bouge partout sauf chez les Etats, c'est-à-dire ceux chez qui ça devrait bouger... Ce sont les Etats qui signent les conventions internationales et qui décident pour les autres".

Entendu sur europe1 : J’ai l’honneur de porter la première action en carence climatique contre la France. Il y en a comme ça partout dans le monde

La première mission d'un Etat est d'assurer l'intégrité de ses citoyens, or, pour l'ancienne ministre, aujourd'hui, "les Etats n'assurent pas cette intégrité". Pour faire bouger les lignes, Corinne Lepage croit "à la transformation du monde par la politique et la justice".

Elle précise : "Il y a aujourd’hui plus de 1.500 procès dans le monde menés par des collectivités publiques ou des ONG contre des Etats et des sociétés pétrolières pour obtenir qu’ils fassent plus que ce qu’ils avaient décidé de faire. J’ai l’honneur de porter la première action en carence climatique contre la France. Il y en a comme ça partout dans le monde".