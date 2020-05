"La censure du Conseil constitutionnel correspond aux débats du Sénat", dit Gérard Larcher

INTERVIEW

Le Conseil constitutionnel a validé lundi la loi prorogeant jusqu'au 10 juillet l'état d'urgence sanitaire et organisant le déconfinement, mais en a censuré des éléments liés à l'isolement des malades et au "traçage" de leurs contacts. La haute juridiction avait été saisie par Gérard Larcher, le président du Sénat. Invité de la matinale d'Europe 1 mardi, il a expliqué qu'il avait saisi le Conseil pour "s'assurer de l’équilibrer entre l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique et les libertés publiques qu’elles soient individuelles ou collectives"

"Il y avait une restriction forte des droits. Le Conseil a validé mais il a apporté un certain nombre qui correspondent aux débats du Sénat", a-t-il indiqué, citant le débat sur les juges des libertés.

