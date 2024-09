Jordan Bardella appelle le RN à «remonter à cheval» et à retrouver «l'état d'esprit de campagne»

"Il est important qu'on remonte à cheval", a lancé le président du Rassemblement national Jordan Bardella dimanche face aux cadres de son parti, écartant toute sinistrose de rentrée, après des législatives où le RN a nettement progressé mais échoué à s'ouvrir les portes de Matignon. Si Jordan Bardella, candidat annoncé du RN au poste de Premier ministre, a vécu un "échec personnel", il a également estimé devant la presse que "ces résultats ont été une victoire pour le Rassemblement national".

Devant un conseil national élargi, réuni dans un bâtiment de l'Assemblée nationale, le patron du parti a ironisé sur les rumeurs de tensions au RN parues dans la presse, évoquant des "petites manies qui visent encore une fois (...) à déprimer nos sympathisants, à déprimer nos électeurs".

Marine Le Pen renouvelle sa confiance envers Jordan Bardella

A ses côtés, la cheffe des députés Marine Le Pen s'est montrée soucieuse de démentir les rumeurs de tensions entre les deux têtes du RN : "ça se passe vraiment très bien", a-t-elle assuré à la presse, avant de "renouveler" publiquement sur X sa "confiance" à Jordan Bardella.

Devant le Conseil national élargi du @RNational_off, j’ai souhaité renouveler ma confiance à Jordan Bardella qui porte depuis maintenant plusieurs années, avec talent, le mouvement politique sur lequel des millions de Français comptent pour préparer l’alternance. Au travail ! pic.twitter.com/EWpjAt4zs2 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 15, 2024

Saluant le passage de 88 à 126 députés RN, Jordan Bardella a toutefois lancé un appel à "remonte(r) à cheval". "L'état d'esprit de la campagne permanente doit reprendre", a-t-il insisté.

Plusieurs promotions au sein du parti officialisées

Le grand défi du parti à la flamme sera de sélectionner les candidats aux futures municipales (2026) et législatives, Marine Le Pen appelant de ses vœux une dissolution dès 2025. En s'évitant des erreurs de casting qui ont "coûté très cher" aux dernières élections, selon Jordan Bardella. Pour cela, le président du RN a officialisé plusieurs promotions. Julien Sanchez, ancien maire de Beaucaire devenu eurodéputé, dirigera la campagne des municipales.

Les députés Thomas Ménagé et Julien Odoul dirigeront celle des législatives, quand leur collègue de groupe Edwige Diaz aura la tâche critique de s'occuper de la formation proposée aux futurs candidats. L'eurodéputé Aleksandar Nikolic, chargé à l'été d'un audit du maillage départemental du RN, au coeur de la sélection des candidats, devient délégué national aux fédérations. Alexandre Loubet, député et directeur de campagne des dernières européennes et législatives, est promu "conseiller spécial" de Jordan Bardella.

Le remplaçant de Gilles Pennelle, directeur général qui démissionné après l'échec du "Plan Matignon", devrait être nommé "dans les prochains jours", a fait savoir Jordan Bardella, plaidant pour un profil "un peu plus technique" que "politique".