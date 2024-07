JO : plus d'un million de personnes contrôlées, 4.300 écartées selon Darmanin

Un total d'un million d'enquêtes administratives ont été menées dans le cadre des Jeux Olympiques et 4.355 personnes susceptibles de présenter une menace pour l'événement ont été écartées, a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

360 qui étaient sous le coup d'une "obligation de quitter le territoire français"

"On a dépassé le million d'enquêtes administratives" ce qui était l'objectif "annoncé il y a un an", a déclaré le ministre de l'Intérieur au JT de France 2. Ces enquêtes de sécurité ont été réalisées pour toutes les personnes qui participeront de près ou de loin cet été aux Jeux olympiques (26 juillet - 11 août) et paralympiques (28 août - 8 septembre) de Paris : athlètes, entraîneurs, journalistes, volontaires, agents de sécurité privée ou même riverains de la cérémonie, etc.

>> LIRE AUSSI - Questions sociales et alliance avec la droite : Darmanin prépare sa rentrée politique prévue le 15 septembre

Lors de ces criblages, 4.355 personnes ont été écartées. Dans le détail, 880 personnes ont été écartées pour suspicion d'ingérence étrangère, 360 qui étaient sous le coup d'une "obligation de quitter le territoire français" (OQTF) et 142 personnes fichées S, a détaillé l'entourage du ministre à l'AFP. Parmi les personnes écartées, se trouvent aussi 260 personnes fichées pour islamisme radical, 186 personnes fichées à l'ultragauche et 96 à l'ultradroite, a détaillé l'entourage.