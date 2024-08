JO de Paris 2024 : «On voit que le génie français n'est pas mort», estime Laurent Jacobelli

"Voir les Français se lever, être émus au son de la Marseillaise, à la vision du drapeau français, ça fait plaisir" : le succès des Jeux olympiques de Paris 2024 tranche avec les nombreuses critiques qui ont parfois été portées par nombre de politiques au cours des derniers mois. Laurent Jacobelli, député de la Moselle et porte-parole du Rassemblement national, invité de La Grande interview Europe 1-CNews vendredi, s'en réjouit.

"Ça donne de l'espoir, dans la foi, dans la nation, dans le patriotisme... Ça fait taire tous ces Cassandre qui nous disent que la nation, c'est fini, que la France, c'est ringard. Je crois que la fierté française et le génie français existent", a-t-il affirmé.

"C'est une grande fierté"

Depuis deux semaines, Paris est propre, Paris est sûre et Paris fonctionne. Une image idyllique que les Parisiens n'avaient pas connue depuis longtemps, voire jamais. "Comme quoi, quand on veut, on peut. Tout ce discours qui dit qu'il y a une fatalité dans l'érosion de notre service public, qu'on n'a pas les forces de l'ordre nécessaires, que cette organisation serait trop compliquée, finalement, on voit bien que quand le service public fonctionne, quand les ordres sont donnés, ils peuvent être appliqués", a-t-il tranché au micro d'Europe 1.

Le député s'est aussi dit fier des résultats des athlètes français : 54 médailles dont 14 en or, classant la France à la position ce vendredi matin. "C'est une grande fierté. On voit que le génie français n'est pas mort, malgré une politique parfois compliquée, même désastreuse, même castratrice. Il y a du talent en France, du talent qui s'exprime à travers le sport", a-t-il estimé, affirmant que tout n'était pas rose pour autant.

"Proche des sites olympiques, les agressions et les vols augmentent aujourd'hui. Il ne faut pas le cacher. Et surtout, il ne faudrait pas que ces Jeux olympiques, malgré toute la joie et toute la fierté qu'ils nous donnent, cette fierté d'être Français, cachent et occultent les problèmes parce que les problèmes français continuent, nous n'avons toujours pas de gouvernement", a conclu Laurent Jacobelli.