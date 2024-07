JO 2024 : «La Seine est aux normes», assure le préfet d'Île-de-France à six jours de la cérémonie d'ouverture

Il fait partie des premiers à s'être jeté à l'eau. Mercredi, Marc Guillaume, le préfet d'Île-de-France, a plongé dans la Seine aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et du président du Comité Comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet. Invité d'Europe 1 midi week-end, le préfet d'Île-de-France l'a une nouvelle fois assuré : à six jours de la cérémonie d'ouverture des JO, "la Seine est aux normes et on peut s'y baigner". Selon lui, "ça va être le cas pour les épreuves olympiques cette année, puis dès l'année prochaine pour des sites de baignade pour tous les Franciliens".

En attendant les épreuves de natation dans la Seine qui auront lieu à partir du 30 juillet prochain, l'eau du fleuve est testée tous les jours sur plusieurs sites, assure Marc Guillaume, "et les derniers prélèvements dont nous avons eu les résultats étaient bons".

"Confiant" sur le débit du fleuve

Si la météo des prochains jours pourrait avoir des conséquences, notamment sur le débit de la Seine, le préfet d'Île-de-France affirme être "confiant". "La météo est importante. Il y a quelques jours, on avait encore 500 mètres cube seconde, ce samedi matin, on avait entre 300 et 320 mètres cube seconde. Il faut regarder l'effet des orages qui vont avoir lieu en amont, notamment sur la Marne ce week-end. Mais au vu de ces prévisions météorologiques, nous aurons des débits qui nous permettront à la fois de tenir la cérémonie d'ouverture et d'être dans les limites pour les épreuves olympiques", conclut-il au micro d'Europe 1 midi week-end.