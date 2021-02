INTERVIEW

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est l’invité de Sonia Mabrouk mercredi à 8h15 dans la matinale d’Europe 1. Il répond à ses questions sur la diplomatie des vaccins et notamment le vaccin russe Spoutnik V, aux portes de l'Europe. Il revient également sur des sujets internationaux brûlants comme le procès de l'opposant russe Alexeï Navalny et le coup d’Etat organisé par l’armée birmane.