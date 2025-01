«Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République» fustige Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews, ce mardi 15 janvier. Le député de Haute-Loire et président du groupe "Droite républicaine" à l'Assemblée national a notamment dénoncé l'attitude de La France insoumise dans l'Hémicycle.

"Je pense qu'on ne dénonce pas suffisamment dans le débat politique et médiatique le danger que représente pour la République La France insoumise" a déclaré Laurent Wauquiez au micro de Sonia Mabrouk. Il pointe notamment le comportement des députés insoumis au sein de l'Assemblée nationale

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je les ai repris plusieurs fois"

Dans l'Hémicycle, "ce sont les seuls à avoir ce comportement à ce point là", déplore le député de Haute-Loire, avant d'illustrer son propos. "On a affaire à un parti qui propose d'enlever l'apologie du terrorisme. On a affaire à une formation politique qui tient des propos ouvertement antisémites. On a affaire à des gens qui ont choisi de rompre avec la laïcité et je trouve qu'il y a une espèce de complaisance", conclut-il.

Pour Laurent Wauquiez, cette attitude doit être dénoncée, ce qu'il n'hésite pas à faire. "Je les ai repris plusieurs fois", contrairement à l'ensemble de la classe politique selon lui. "Quand ça vient du camp de la gauche, tout est pardonnable". Il martèle : "Je l'ai répété plusieurs fois dans mes interventions à la tribune de l'Hémicycle : Monsieur Mélenchon est un danger pour la République".