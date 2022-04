Jean-François Copé est l’invité de Sonia Mabrouk mardi à 8h13

Rallier la majorité présidentielle ou tout reprendre à zéro pour une droite libre et indépendante? La droite se déchire ..sur un champ de ruines. Ambiance..ambiance demain lors du conseil stratégique des #LR, et auparavant l’invité 8h13 :Le maire de Meaux et ex ministre @jf_copehttps://t.co/UuFKb4EMuj