Jean Castex sur Twitch : original sur la forme, conventionnel sur le fond

Après François Hollande la semaine dernière, Jean Castex était à son tour l'invité, dimanche, du journaliste Samuel Etienne pour un entretien sur la plateforme Twitch. Le Premier ministre a répondu aux questions du journaliste et des internautes pendant 1h30, avec pour objectif de s'adresser à un public plus jeune et s'informant autrement que par les médias traditionnels. Un pari risqué pour l'ex-maire de Prades, au caractère pudique et d'ordinaire peu enclin à se livrer. Mais si Jean Castex s'est plié de bonne grâce à l'exercice, sa prestation n'a pas convaincu tous les internautes.

Jean Castex a montré une image à laquelle il n'avait pas habitué les observateurs : seul, assis devant une fenêtre, sans cravate, dans le salon de Samuel Etienne face à des internautes. Le locataire de Matignon a été plutôt à l’aise dans cet exercice et a répondu à des questions variées, allant des raisons de son arrivée à Matignon, au mal-être étudiant, en passant par l’importance du remboursement de la dette, pour terminer sur sa confiance dans le vaccin AstraZeneca, alors que plusieurs pays européens ont annoncé la suspension de son utilisation.

Un ton très conventionnel

Mais plusieurs bémols sont tout de même à signaler. Tout d’abord, l’audience : l’émission n’a rassemblé que 80.000 personnes, soit beaucoup moins qu’une émission grand public à la même heure. Ensuite, la forme : si Jean Castex n’a éludé aucune question, il est resté très conventionnel, en employant le même ton et les mêmes propos que lors de ses prises de parole habituelles. Et lorsque de nombreux internautes ont pointé du doigt les changements de pied du gouvernement sur la question des masques, il a fallu que Samuel Etienne s’y prenne à plusieurs reprises pour avoir une réponse.

Comme il l’a dit lui-même à la fin de l’émission, l'objectif du Premier ministre était de faire de la pédagogie. Mais en observant les commentaires de plusieurs internautes déçus par cette posture, on finit par se demander si cet exercice a réellement un intérêt pour lui et s’il le reproduira. Et si, finalement, ce type d'opération ne relève pas plus de la communication que d’une volonté de s’adresser à un nouveau public.