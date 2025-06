Israël-Iran : «Emmanuel Macron a une politique erratique sur le sujet», estime Georges Bensoussan

L'historien Georges Bensoussan était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce jeudi. Au micro de Sonia Mabrouk, l'écrivain est revenu sur les changements de position d'Emmanuel Macron sur les confits au Proche et Moyen-Orient. Pour lui, "Emmanuel Macron a une politique erratique".



Quelle position adoptée vis à vis des conflits au Proche et Moyen-Orient ? La question est épineuse pour de nombreux pays occidentaux, y compris la France. Alors qu'Israël combat le Hamas depuis plus d'un an dans la bande de Gaza, l'Etat hébreu a également lancé de nombreux missiles sur l'Iran, afin de détruire le programme nucléaire des Mollahs.

Mais après plusieurs jours de bombardements sur les deux pays, les Etats-Unis pourraient entrer dans le conflit. Mais du côté d'Emmanuel Macron, l'heure est au cessez-le-feu et à la protection des civils en Iran.

Interrogé ce jeudi, l'historien et écrivain Georges Bensoussan juge la politique d'Emmanuel Macron "erratique" sur la politique a adopter au Moyen-Orient. "Il dit un jour ceci, un jour cela... Il navigue au plus près en réalité. Et on a l'impression aussi en réalité, qu'il navigue beaucoup en fonction de la politique intérieure", estime l'auteur du livre "Les origines du conflit israélo-arabe" aux éditions Que sais-je.

"Emmanuel Macron agit au coup par coup"

"C'est vrai depuis le début du conflit (entre Israël et le Hamas ndlr) le 7-Octobre 2023. Il y a la crainte de la réaction négative de tout une partie de la population sur laquelle Jean-Luc Mélenchon a estimé devoir s'appuyer pour espérer être au second tour de l'élection présidentielle. Macron, d'une certaine façon, s'applique aussi dans cette logique", note-t-il.

Avant de conclure : "Emmanuel Macron agit au coup par coup, dans une politique qui est difficile à suivre en fonction d'une politique d'impératif intérieure".