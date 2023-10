Israël : ces parlementaires qui réclament la dissolution de LFI et des partis ayant fait l’apologie du terrorisme

C’est un sénateur Les Républicains qui a écrit à la Première ministre. Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône a envoyé sa missive à Élisabeth Borne, demandant la dissolution de la France insoumise, plongée dans une crise politique depuis l'attaque du Hamas samedi en Israël. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, notamment mené par Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, refuse toujours de qualifier le Hamas de "terroriste".

"Une nouvelle affaire Dreyfus"

"On est face à une nouvelle affaire Dreyfus et les anti-Dreyfusard sont les Insoumis", compare-t-il. La lettre du sénateur s'étale sur deux pages, avec en ligne de mire LFI mais aussi le NPA de Philippe Poutou, ou encore le mouvement antisioniste Les Indigènes de la République. "Quand on essaie de justifier l'injustifiable, les exactions et que le Hamas est un groupe terroriste, je pense que l'on ne fait plus partie de l'arc républicain".

Leurs dissolutions est selon lui tout à fait possible avec de la volonté politique. "Le président de la République doit saisir le conseil des ministres, avec le ministre de l'Intérieur. Cela a déjà été fait dans le passé. Des associations mais également des partis politiques peuvent être dissous si l'on considère qu'ils ne font plus partis de la sphère républicaine", appuie Stéphane Le Rudulier. Et pour justement reconsidérer l’arc républicain à l’aune des récents évènements, le sénateur demande à Matignon de soutenir sa proposition de loi qui visent à pénaliser l’antisionisme.