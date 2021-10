Interdire la chasse pendant le week-end et les vacances ? Yannick Jadot lance le débat

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a déclaré vendredi vouloir interdire la chasse durant le week-end et les vacances scolaires, et imposer l'étourdissement lors de l'abattage rituel des animaux. "J'interdirai la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, je veux qu'on puisse se balader dans la nature", a dit l'eurodéputé sur BFMTV et RMC. Pour le justifier, il a évoqué les nombreux accidents de chasse touchant les particuliers, prenant l'exemple d'un "promeneur (jeudi) en Haute-Savoie, qui a pris une balle à côté d'un cimetière".

"Les trois quarts des personnes qui vivent dans la ruralité n'osent pas aller se promener le dimanche quand il y a des tirs de fusil, ce n'est pas normal", s'est insurgé Yannick Jadot. Selon lui, "70% des chasseurs viennent des villes", alors que "la ruralité c'est le plaisir des paysages, de pouvoir randonner, faire du vélo, se balader avec son chien sans avoir peur qu'il se fasse shooter (qu'on lui tire dessus, NDLR) au bout du chemin".

La chasse, qui ne peut se pratiquer qu'avec un permis, est autorisée chaque année pendant l'automne et une large partie de l'hiver. Les dates précises varient toutefois selon les départements car la date d'ouverture est décidée par chaque préfet.

Une journée hebdomadaire sans chasse, chaque mercredi, avait déjà été imposée au niveau national en 2000. Mais la mesure a été abrogée en 2003, laissant toutefois aux préfets la possibilité d'en instaurer au niveau départemental.

Yannick Jadot veut-il interdire l'abattage rituel ?

Vendredi, Yannick Jadot a aussi répété qu'il interdirait la chasse à courre et toutes les chasses "cruelles", dénonçant leur autorisation par Emmanuel Macron, à ses yeux "sous influence des lobbies de la chasse". Souhaite-t-il par ailleurs interdire l'abattage rituel, utilisé pour les viandes kasher et hallal? "Oui, sans aucune ambiguïté. (...) Aucune tradition ne justifie de faire souffrir les animaux", a répondu le candidat EELV.

Son entourage a immédiatement précisé à l'AFP que Yannick Jadot ne souhaite pas l'interdiction pure et simple de l'abattage rituel mais demande que les animaux soient étourdis avant l'opération. "Pas de malentendu sur l’abattage rituel. Chaque religion peut avoir ses traditions mais personne ne peut s'affranchir des règles de bien-être animal, en particulier de l’étourdissement", a précisé peu après le candidat EELV dans un tweet, accompagné d'une courte vidéo filmée à la sortie des studios de BFMTV.