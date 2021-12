Insertion des jeunes : «Le sport est un levier puissant dans les quartiers»

Le maire de Poissy Karl Olive, a été chargé d'une mission gouvernementale de trois mois sur l'insertion des jeunes des quartiers par le sport. Vendredi, il a livré plusieurs pistes qui seront développées dans son rapport attendu en janvier. Entre autres, la création d'une "guichet unique" qui centralise toutes les informations sur les aides gouvernementales et des collectivités, la généralisation de l'ouverture des gymnases et des équipements dans les quartiers entre 20 heures et 23 heures ou encore la permission pour les mineurs délinquants d'effectuer leurs travaux d'intérêts généraux dans les clubs.

Invitée de Céline Géraud dimanche matin, Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville, a estimé que "le sport est un levier puissant sur tout le territoire national et dans les quartiers". "Il y a trois types de sport : le sport santé, le sport éducation parce que l'on inculque des valeurs, mais aussi le sport insertion parce que nous pouvons accompagner des jeunes dans le milieu professionnel", a-t-elle expliqué.

Occuper les jeunes tout en les encadrant

Pour elle, le fait d'ouvrir les infrastructures sportives le soir est une "très bonne proposition" et va "dans le bon sens". "Les jeunes qui sont souvent sans occupation après l'école et dont les parents travaillent jusqu'à très tard le soir, ont un temps où ils sont livrés à eux-mêmes. Et l'idée est de pouvoir les occuper dans un environnement d'encadrement et qui inculque des valeurs", a poursuivi Nadia Hai.

Quant à la proposition de Karl Olive sur les travaux d'intérêts généraux dans les clubs, la députée s'est réjouie à l'idée de pouvoir transmettre à ces jeunes les valeurs du sport. "Aujourd'hui ces travaux ne sont pas effectués dans les collectivités parce que les élus éprouvent une certaine difficulté à aller récupérer ses profils pour les faire travailler. Donc le fait de les intégrer dans des associations sportives qui encadrent, ça permet de leur apporter cette éducation et de leur transmettre les valeurs du sport. C'est une idée qui paraît extrêmement intéressante."