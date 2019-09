INFO EUROPE 1 - Mort de Jacques Chirac : un hommage populaire est en préparation

INFO EUROPE 1

Jacques Chirac est décédé jeudi à l'âge de 86 ans. Jeudi soir, des centaines de Français se sont rendus à l'Elysée pour célébrer la mémoire de l'ancien président de la République via un cahier de condoléance d'or. Alors que les hommages de personnalités politiques et publiques se succèdent, une cérémonie populaire est en préparation pour dimanche midi aux Invalides, selon les informations d'Europe 1. Il s'agit en tout cas d'une volonté de la famille Chirac. Il est possible que le cercueil de l'ancien président soit exposé, selon, là encore, un souhait de la famille. L'organisation et l'officialisation de cet hommage seront décidées dans la journée.

Une messe à l'Eglise de Saint Sulpice

Cette cérémonie interviendrait donc avant l'hommage religieux officiel qui aura lieu en l'Église Saint-Sulpice à Paris lundi midi, comme l'a annoncé Emmanuel Macron hier soir. Cette messe sera présidée par Michel Aupetit, l'archevêque de Paris. Emmanuel Macron et plusieurs chefs d'Etats étrangers devraient être présents. "Le monde entier arrive à Paris", dit un proche conseiller d'Emmanuel Macron. Jacques Chirac connaissait personnellement de nombreux chefs d'Etats africains, mais aussi Angela Merkel, ou encore Vladimir Poutine.

Un agenda politique bouleversé

Lundi sera également une journée de deuil national. Les administrations ne fermeront pas, mais comme précisé dans un décret précisé cette nuit, les drapeaux seront en berne sur tous les bâtiments publics. Un moment de recueillement est prévu à 15 heures dans les administrations et services publics. Enfin, les enseignants sont invités à consacrer un cours dans cette journée de lundi à la mémoire de Jacques Chirac.

Emmanuel Macron a annulé hier son débat sur les retraites à Rodez, qui sera reporté. Le très attendu débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, prévu lundi après midi, est également reporté. La conférence des présidents de groupes à l'Assemblée décidera mardi de la date d'un hommage à Jacques Chirac.