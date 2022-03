Ukraine : pourquoi l'ambassade de France est déplacée de Kiev à Lviv

L'ambassade de France en Ukraine est déplacée de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, du fait des "risques et des menaces" qui pèsent sur la capitale ukrainienne après l'invasion russe, a annoncé lundi le ministre français des Affaires étrangères français. Selon les informations d'Europe 1, cette décision a été prise lundi après-midi juste après l’entretien d'une heure et demi entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.

D’après plusieurs sources diplomatiques, le président a demandé à son homologue russe que les Français souhaitant quitter Kiev, la capitale ukrainienne, soient épargnés… A la fois par les frappes aériennes qui devraient se multiplier dans les prochains jours, mais aussi par les milices paramilitaires Wagner ou encore tchétchènes. Et manifestement, Emmanuel Macron a obtenu gain de cause.

Aider les 1.000 Français d'Ukraine à quitter le pays

L’objectif maintenant est d’aider les 1.000 Français d’Ukraine à quitter le pays, en se dirigeant vers le sud, en Roumanie où plusieurs centaines de militaires français sont en train de prendre position, mais aussi à l’Ouest, le long de la frontière polonaise, où l’ambassade française a été déplacée, comme l'a annoncé Jean-Yves Le Drian. L'ambassade se trouve précisément à Lviv, à 540 kilomètres de Kiev.

Ces opérations extrêmement sensibles vont être réalisées en toute discrétion avec l’aide du GIGN, les gendarmes d’élite, dont le dispositif en Ukraine est en train d’être revu en ce moment-même.

Les Européens et leurs alliés ont par ailleurs fait savoir qu'ils étaient prêts à prendre des sanctions supplémentaires contre la Russie, a indiqué l'Elysée, après une visioconférence qui réunissait les dirigeants français, américain, britannique, canadien, allemand, italien, japonais, polonais et roumain, ainsi que des représentants de l'UE et de l'Otan.