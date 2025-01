INFO EUROPE 1- Interdiction du voile aux accompagnatrices de sorties scolaires : le parti UDR dépose une proposition de loi

Selon les informations d’Europe 1, le parti de l’Union des Droites pour la République, fondé par Éric Ciotti, doit déposer en fin de semaine une proposition de loi pour interdire aux accompagnatrices de sorties scolaires le port du voile islamique, au nom du devoir de neutralité religieuse.

Le débat divise depuis début janvier. Après une déclaration de Bruno Retailleau, qui estime que "les accompagnatrices (scolaires) n’ont pas à être voilées", la polémique enfle. Le locataire de Beauvau précise son propos, estimant que "le voile est un étendard pour l’islamisme et un marqueur de l’infériorisation de la femme par rapport à l’homme". Le ministre de l’Intérieur avait cependant immédiatement ajouté qu’il s’agissait d’une position strictement personnelle, et qu’elle ne serait pas abordée par le gouvernement dans l’état actuel du Parlement.

En revanche, il avait poussé pour qu’il y ait "une mesure législative" pouvant prendre la forme d’une proposition de loi par exemple.

Garantir un cadre clair, uniforme et incontestable

L’initiative vient donc de deux députés UDR, Hanane Mansouri, et Alexandre Allegret-Pillot, qui dénoncent une "ambigüité législative inacceptable" et proposent une loi pour élargir l’application du champ de la loi de 2004 en sorties scolaires. Cette loi se compose d’un article unique, interdisant "le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse", et ce "au nom du respect du principe de laïcité dans l’espace éducatif".

Une interdiction qui s’appliquerait systématiquement, à une exception près : lors de visites de lieux de culte. Toujours est-il que sans majorité, et dans une Assemblée très fracturée, la proposition de loi n’a, à ce stade, que peu de chances d’être adoptée.