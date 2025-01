Sortie scolaire : Catherine Vautrin conseille le foulard pour les mères accompagnatrices voilées

La ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, était l'invitée de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Romain Desarbres, elle est revenue sur l'importance de trouver "un équilibre entre les convictions religieuses et les valeurs de la République", alors que le ministre de l'Intérieur souhaite interdire le port du voile aux mères accompagnatrices, lors des sorties scolaires.

Faut-il interdire le port du voile aux mères accompagnatrices lors des sorties scolaires, et pour les étudiantes à l'université ? Le sujet refait surface, alors que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est dit favorable à cette interdiction. Invitée ce vendredi de La Grande interview Europe 1-CNews, la ministre du Travail, de la Santé, des solidarités et des Familles s'est dit favorable "trouver un équilibre entre le respect des convictions des uns et les valeurs de la République".

Le foulard, un compromis ?

"Vous avez des signes (religieux ndlr) qui sont moins ostentatoires que d'autres", a poursuivi Catherine Vautrin face à Romain Desarbres. Et pour permettre aux mères voilées de pouvoir accompagner les classes en sorties scolaires, la ministre suggère "qu'elles mettent un foulard. Le foulard permettra ainsi de respecter les convictions des uns et les valeurs de la république des autres", estime-t-elle.