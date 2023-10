Inflation : un premier rassemblement du PCF ce vendredi devant la sous-préfecture de Lens

Les militants du Parti communiste français (PCF) passent à l'action. Ce vendredi, le député Jean-Marc Tellier et la sénatrice Cathy Apourceau-Poly, représentants du Pas-de-Calais, ont appelé à un rassemblement devant la sous-préfecture de Lens, ce vendredi, à 18h. L'objectif est d'y déposer près de "12.000 pétitions contre la vie chère" et demander "l'augmentation des salaires et des retraites". Une mobilisation qui se tient quelques semaines après l'appel de Fabien Roussel à "se rassembler devant les préfectures, et même les envahir si nécessaire".

11.703 pétitions signées seront déposées

"Cette initiative, portée par Jean-Marc Tellier, député du Pas-de-Calais, Cathy Apourceau-Poly, sénatrice du Pas-de-Calais et l’ensemble des 13 maires de la 3e circonscription du Pas-de-Calais, vise à obtenir une augmentation des salaires et des pensions de retraite. Elle a récolté plus de 10.000 signatures», avait précisé le bureau de presse du PCF à franceinfo mardi. Sur son compte Twitter, Jean-Marc Tellier parle de "11.703 pétitions signées".

Cette manifestation marque un nouveau cycle d'action du PCF, après le week-end du samedi 30 septembre et du dimanche 1er octobre, où 178 initiatives avaient été organisées dans le pays. "Distributions de tracts, points de rencontre, actions devant les stations essence, les supermarchés, rassemblements devant les préfectures et ventes solidaires de fruits et légumes ont permis de faire entendre avec force les propositions du PCF", a détaillé le parti sur son site internet.

Fabien Roussel devrait être présent

À la mi-septembre, le secrétaire général Fabien Roussel souhaité la mise en place de "mesures concrètes" afin de "baisser les prix, les bloquer par le bas". Il prétextait également "une question de légitime défense". Cet appel n'avait pas trouvé écho au sein de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon parlant même d'une "initiative violente" qui "n'a été discutée nulle part, pas même au PCF". Ce dimanche, au micro d'Europe 1, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, avait "pris acte du fait qu'il considère qu'il n'a plus rien à voir avec la Nupes".

Selon le communiqué du Parti communiste français et le compte Twitter de Jean-Marc Tellier, Fabien Roussel devrait bien être présent à ce rassemblement, ce vendredi, à Lens.