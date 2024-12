Législatives : Fabien Roussel prône des alliances de gauche à géométrie variable

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, est favorable à des alliances de gauche à géométrie variable pour les prochaines législatives, en fonction des "réalités d'un territoire". Celui qui prend ses distances avec l'alliance du Nouveau Front populaire nouée en 2024 n'avait pas été réélu dans le Nord cet été.

Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, s'est prononcé dimanche sur LCI pour des alliances de gauche à géométrie variable pour les prochaines législatives, en fonction des "réalités d'un territoire". "Nous appelons à ce que, pour gagner aux élections législatives, nous puissions construire partout, sur tout le territoire, dans toutes les circonscriptions, les meilleures candidatures de rassemblement avec les forces de gauche et écologistes, mais correspondant aux réalités d'un territoire", a affirmé Fabien Roussel, prenant ses distances avec l'alliance du Nouveau Front populaire nouée en 2024, et avec la Nupes de 2022.

Là où Mélenchon fait peur, "qu'on évite de l'utiliser"

"Moi-même si j'ai été battu dans ma circonscription, c'est parce que j'ai fait une alliance avec les Insoumis, Monsieur Mélenchon, et que dans un territoire comme le mien, c'est rédhibitoire et ça fait peur. Et c'est la raison pour laquelle, si demain je devais me représenter dans cette circonscription, je ne le ferais pas avec les Insoumis, mais peut-être avec le soutien d'autres forces de gauche", a dit celui qui a échoué à se faire réélire dans le Nord lors des législatives anticipées.

"Quand je vois que Jean-Luc Mélenchon est un sésame dans certains endroits, eh bien qu'ils votent Jean-Luc Mélenchon et les candidats qui le représentent. Mais là où il fait peur, qu'on évite de l'utiliser", a-t-il ajouté.

Le Conférence nationale du PCF a adopté samedi à 79% des votants une feuille de route prônant pour les législatives une "démarche de rassemblement" qui doit "dépasser les obstacles au sein de la coalition du Nouveau Front populaire qui empêchent la gauche d'être majoritaire".