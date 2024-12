«Indécence», «mépris»... La députée de Mayotte Estelle Youssouffa fustige l'annonce d'un gouvernement ce lundi

Initialement prévue avant la fin du week-end, l'annonce de la composition du gouvernement de François Bayrou n'a pas eu lieu dimanche soir, en raison de divers points de blocage. Elle devrait avoir lieu ce lundi 23 décembre, en dépit du deuil national pour Mayotte. De quoi provoquer la colère de la députée mahoraise Estelle Youssouffa.

C'est un scénario que le couple exécutif souhaitait pourtant éviter. L'annonce du gouvernement de François Bayrou devrait intervenir ce lundi 23 décembre, jour de deuil national pour Mayotte, ravagée il y a 10 jours par le cyclone Chido. Initialement prévue dimanche, cette annonce a dû être reportée, en raison de divers points de blocage.

Une décision qui a provoqué la colère de la députée LIOT de Mayotte, Estelle Youssouffa. "Le deuil national pour Mayotte transformé en journée d'annonce du nouveau gouvernement. Je ne peux imaginer que ce soit demain ce scénario de l'indécence et du mépris pour les Mahorais(es), toujours en détresse absolue", a-t-elle écrit sur le réseau social X dimanche soir.

Le #DeuilNational pour #Mayotte transformé en journée d'annonce du #NouveauGouvernement... je ne peux imaginer que ce soit demain ce scénario de l'#Indécence et du #Mépris pour les Mahorais(es) toujours en détresse absolue @bayrou @EmmanuelMacron https://t.co/rkzvxRm3yU — Estelle Youssouffa Députée (@DeputeeEstelle) December 22, 2024

Pas d'annonce avant 18h

Avant d'en remettre une couche ce lundi matin sur France Inter. Très émue, l'élue s'est dite "indignée" que "la petite tambouille parisienne continue" en ce jour de deuil, alors que la population de Mayotte "n'a pas d'eau, n'a pas vu de secours". Et d'ajouter, sans mâcher ses mots : "C'est tellement méprisant, tellement grave, tellement médiocre, qu'on n'a plus les mots".

Invité de La Grande Interview sur Europe 1 ce lundi, le député Ensemble pour la République des Yvelines, Karl Olive, pourtant soutien du chef de l'État, a lui aussi critiqué ce choix. "Ce n'est pas l'usage et je ne vois pas comment aujourd'hui, une journée de deuil national, pourrait être traduite par une journée de casting gouvernemental. Je ne vois pas comment aujourd'hui, on ne puisse pas respecter à la lettre cette journée de deuil national voulue par le président de la République et François Bayrou", a-t-il déclaré, tout en saluant sa collègue Estelle Youssouffa, "une des très grandes ambassadrices de notre pays".

Dans la matinée, l'Élysée faisait savoir qu'en raison, précisément, du deuil national pour Mayotte, l'annonce du gouvernement de François Bayrou n'interviendrait pas ce lundi matin, mais plutôt en fin de journée, "pas avant 18h" plus précisément. Mais la composition de la nouvelle équipe exécutive devrait bien être connue ce lundi 23 décembre.