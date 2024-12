«Je ne vois pas comment une journée de deuil national pourrait être un jour de casting gouvernemental», dit Karl Olive

Alors que l'ensemble des Français est invité à partager une minute de silence à 11 heures ce lundi, en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte, l'annonce du nouveau gouvernement doit se faire dans le même moment. Une maladresse selon Karl Olive, député Ensemble des Yvelines, invité de La Grande interview Europe 1-CNews.

Un lundi somme toute... chargé. Ce lundi 23 décembre a été décrété par le chef de l'État journée de deuil national, en hommage aux victimes du cyclone Chido, qui a dévasté l'île de Mayotte la semaine dernière. Mais, faute d'accord plus tôt, ce lundi devrait également être la journée d'annonce du nouveau gouvernement de François Bayrou.

La faute aux vérifications de la part de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur les profils de plusieurs futurs entrants, selon un proche du Premier ministre. Mais cet hasard du calendrier a du mal à passer, même au sein des alliés de premières heures d'Emmanuel Macron.

Pas une journée "de casting gouvernemental"

C'est le cas de Karl Olive, député Ensemble des Yvelines. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews, il s'interroge : "Ce n'est pas l'usage et je ne vois pas comment aujourd'hui, une journée de deuil national, pourrait être traduite par une journée de casting gouvernemental. Je ne vois pas comment aujourd'hui, on ne puisse pas respecter à la lettre cette journée de deuil national voulue par le président de la République et François Bayrou".

"Je serai à 11 heures ce matin pour cette minute de silence qui sera instaurée dans les Yvelines, notamment à Poissy. Évidemment qu'il faut respecter ça. De la dignité en lettres majuscules", conclut-il au micro de Thomas Bonnet.